Правозащитные организации призвали Google разрешить пользователям Android удалять предустановленные программы

Письмо на сайте Privacy International подписал полсотни организаций, в том числе Amnesty International. В тексте документ говорится, что неудаляемое программное обеспечение делает пользователей уязвимыми для сбора их данных. Оно может иметь доступ к камере, микрофону и геолокации.

Правозащитники утверждают, что абсолютное большинство предустановленных программ не отображаются в Google Play. Авторы письма отмечают, что к подобному софту нужно предъявлять такие же требования, как и ко всем другим приложениям в онлайн-маркете.