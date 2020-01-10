Российских чиновников обязали декларировать имущество, разделенное при разводе. Методические рекомендации обновило Министерство труда, — пишет РБК. Теперь им предстоит писать о недвижимости, транспорте и ценных бумагах, отошедших супруге или супругу при разделе имущества или в результате брачного договора. Уничтоженные объекты имущества отражать в этом разделе справке не нужно, — указывает ведомство.