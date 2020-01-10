Финляндия усилит контроль на границе с Россией

Уже весной этого года пограничники будут патрулировать ее на вертолетах и самолетах. Особое внимание уделят безлюдным районам, — сообщает телерадиокомпания «Юлле» со ссылкой на представителя эскадрильи. Вертолеты, оснащенные тепловизорами, позволят увидеть нелегальных мигрантов на расстоянии нескольких километров. Вылеты планируется сделать почти ежедневными, а количество часов полета в год составит порядка четырех тысяч.

На востоке Финляндия граничит с Мурманской и Ленинградской областью, а также Карелией.