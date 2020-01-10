Опубликовано решение ОП Москвы рекомендовать снижение порога подписей в 6 раз кандидатам в региональные заксобрания

Опубликовано решение Общественной палаты Москвы рекомендовать о снижении в шесть раз порога сбора подписей, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты законодательных органов субъектов РФ. Данное решение опубликовал зампред ОП Москвы Алексей Венедиктов на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

В частности в документе говорится:

1) Во время сбора подписей для регистрации в качестве кандидата обеспечить выбор: либо традиционный сбор подписей, либо сбор подписей через портал Госуслуг в электронном виде.

2) Снизить порог подписей, необходимых для регистрации кандидата, до 0,5% от числа избирателей в округе. Венецианская комиссия Совета Европы рекомендует не требовать сбора подписей в количестве более 1% от числа избирателей в округе. В российских условиях рекомендуется снизить число подписей до 0,5%, поскольку российский закон (в отличие от законов многих европейских стран) требует заполнения подробных данных об избирателе, что увеличивает время на сбор подписей.

3) Отказаться от требования собственноручного внесения избирателем даты, а также от запрета заполнять сведения третьими лицами.

4) Увеличить лимит избыточных подписей, которые можно донести в избирательную комиссию, что увеличит шансы кандидатов на регистрацию.

5) Сделать процедуру графологической экспертизы подписей более открытой.

6) Закрепить в законе, что кандидат имеет право донести в избирательную комиссию любой недостающий документ, кроме четко обозначенных.

В решении палаты отмечается, что подобные рекомендации выработаны с учетом работы Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы седьмого созыва в 2019 году.