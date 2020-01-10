12-летний ученик устроил стрельбу в одной из мексиканских школ. Он убил учителя и ранил еще шесть человек, после чего покончил с собой. Об этом со ссылкой на местные власти передает телеканал «Телевиса». По его данным, мальчик принес в школу два пистолета. Прокуратура штата расследует обстоятельства трагедии.