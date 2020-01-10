Минобороны РФ отвергло обвинения со стороны ВМС США в опасном приближении российского корабля к эсминцу

Российское Минобороны отвергло обвинения со стороны ВМС США в опасном приближении российского корабля к американскому эсминцу. По словам военного ведомства, правила международного судоходства нарушил именно корабль Соединенных Штатов: его экипаж якобы действовал непрофессионально и в этой ситуации российское судно предприняло маневр, позволивший предотвратить столкновение.

Об инциденте в Аравийском море ранее рассказал телеканал CNN. По его данным, в определенный момент расстояние между кораблями составляло порядка 50 метров. Отмечается, что подобный случай происходил летом 2019 года в Тихом океане. Тогда американскому судну пришлось совершить экстренный маневр, чтобы не врезаться в российский военный корабль.