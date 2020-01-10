Киев потребует возместить убытки, если окажется, что украинский Боинг в Иране сбили ракетой

При этом пока на фрагментах разбившегося лайнера нет следов, указывающих на криминальный характер катастрофы. Об этом на брифинге сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Пристайко добавил, что Киев планирует создать международную коалицию по расследованию крушения самолета, а также выступает за то, чтобы «черные ящики» Боинга были расшифрованы на Украине.

Лайнер разбился в ночь на 8-е января, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Власти Исламской республики говорят о технической неисправности, на Западе не исключают, что самолет сбила зенитная ракета.