Немецкая авиакомпания «Люфтганза» вслед за рядом других перевозчиков отменила рейсы в Тегеран

Одному из самолетов пришлось вернуться с полпути к иранской столице. В заявлении компании говорится, что эти меры связаны с неопределенной ситуацией в сфере безопасности воздушного пространств в этом районе.

Сразу после крушения украинского самолета в Тегеране многие перевозчики изменили маршруты своих рейсов так, чтобы избежать воздушного пространства над Ираком и Ираном. Это рекомендовала сделать и Росавиация, но Аэрофлот продолжает летать в Исламскую республику. Судя по расписанию, последний рейс в Тегеране приземлился этой ночью, а следующий отправится туда завтра вечером.

Власти Ирана отрицают версию о том, что украинский самолет, на борту которого погибли свыше 170 человек, был сбит.