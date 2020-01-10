Выход Великобритании из Евросоюза на сегодняшний день обошелся стране в 170 миллиардов долларов

Как передает Bloomberg, до конца года Лондон потеряет еще 90 миллиардов.

Неопределенность вокруг Брекзит продолжает сказываться на компаниях-потребителях. Отмечается, что экономика Королевства сейчас на 3% меньше, чем могла бы быть, если бы отношения с Евросоюзом поддерживались.

Накануне Палата общин одобрила законопроект, разрешающий выход из ЕС в конце января. Теперь за него должна проголосовать Палата лордов. Первоначально Брекзит должен был состояться в конце марта прошлого года, но дату уже несколько раз переносили.