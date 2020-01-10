В Минпросвещения предложили писать слово «ветеран» с заглавной буквы

С такой инициативой к руководителю ведомства Ольге Васильевой обратился школьник из Твери.

Ольга Васильева поддержала школьника из Твери, который обратился к ней с предложением на законодательном уровне закрепить написание слова «ветеран» с большой буквы в словосочетании «Ветеран Великой Отечественной войны». Произошло это в рамках рабочего визита министра в Тверскую область. Там глава Минпросвещения встречалась с представителями советов старшеклассников местных школ. В преддверии Года памяти и славы Васильева выступила перед школьниками с лекцией, посвященной подвигу солдат в годы Великой Отечественной войны. После этого министр пообщалась с детьми. Инициативу по написанию слова «ветеран» с заглавной буквы руководитель Минпросвещения назвала очень хорошим начинанием, которое важно воплотить в жизнь.

В социальных сетях уже появились посты, в которых пользователи выражают опасения, что за неправильное написание слова «ветеран» будут наказывать уголовно.