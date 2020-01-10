Уголовное дело о наркотиках в отношении псковских активистов Милушкиных отправлено на доследование, — рассказала сайту МБХ медиа адвокат Татьяна Мартынова. Претензии судьи касались обвинительного заключения.

Год назад экс-координатор местного отделения «Открытой России» Лия Милушкина и ее супруг Артем были задержаны у себя дома. До этого полицейские угрожали активисту, что если тот не прекратит свою деятельность, ему подкинут наркотики.

Сами Милушкины своей вины не признают и говорят о политической подоплеке дела.