Киев потребует компенсации в том случае, если выяснится, что украинский самолет в Иране был сбит

Об этом сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко. По его словам, украинские эксперты уже получили доступ к деталям самолета, месту падения и «черным ящикам». В ближайшее время они начнут расшифровку переговоров. По словам главы внешнеполитического ведомства, сейчас рассматриваются все версии крушения.

Боинг компании «Международные авиалинии Украины» разбился позавчера, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту. Тегеран считает, что причиной катастрофы стали технические неполадки, на Западе не исключают, что это могло произойти из-за попадания ракеты.