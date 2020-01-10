В Москве задержали двух студентов МГИМО, подозреваемых в избиении и ограблении сына Михаила Жванецкого

В Москве задержали двух студентов МГИМО, подозреваемых в избиении и ограблении сына писателя-сатирика Михаила Жванецкого. По данным источника ТАССв правоохранительных органах, оба предполагаемых злоумышленника приехали из Казахстана. Один из них – обвиняемый по делу о грабеже, другой пока находится в статусе свидетеля.

Нападение произошло несколько дней назад возле ресторана на Минской улице в Москве. Нападавшие избили Дмитрия Жванецкого и забрали у него часы и деньги. Материальный ущерб оценивается в 13 тысяч рублей.