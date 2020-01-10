США ужесточили санкции в отношении Ирана

Ограничение коснулись производственного, текстильного и горнодобывающего секторов экономики, — сказал министр финансов Стивен Мнучин. Его слова приводит «Интерфакс». Под ограничения также попали восемь высокопоставленных чиновников, которых Вашингтон считает ответственными за удар по базам с американскими военными. Граждан и организации, расследующие крушение украинского самолета, наоборот, из-под санкций вывели.

Сегодня в Иране должны вскрыть «черные ящики» разбившегося лайнера. Их расшифровка может занять до двух месяцев.

Крушение унесло жизни 176 человек. В Тегеране заверяют, что причиной стала техническая неисправность, однако, по другим данным, самолет могли сбить зенитной ракетой.