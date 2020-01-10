В Петербурге родители учеников спортшколы нашли документы, которые оспаривают претензии РПЦ на здание школы

Родители учеников школы олимпийского резерва горнолыжного спорта обнаружили документы, которые подтверждают, что церковь не может забрать их здание. В тоже время РПЦ настаивает, что дом на Выборгском шоссе изначально принадлежал приходу, поэтому требует его вернуть.

Инициативная группа родителей обнаружила расхождения в архивных документах. Представители прихода уверены, что лыжная школа олимпийского резерва располагается в доме причта. Однако спортшкола занимает другое здание, рассказала представитель инициативной группы родителей Надежда Бодрякова.

В то же время в официальном сообщении комитета имущественных отношений Смольного чиновники утверждают, что «вопрос принадлежности здания к имуществу религиозного назначения подтверждается архивными документами». Родители уверены, что это не так. Они уже запросили смету на постройку их здания. По их мнению, она окончательно докажет, что церковь не имела к нему никакого отношения. Решение чиновников Смольного необходимо тщательно проверить, рассказал в эфире «Эха» депутат петербургского заксобрания Борис Вишневский.

В администрации Выборгского района на звонки журналистов не ответили. Связаться с представителями прихода и петербургской епархии также не удалось. Отмечу, что церковь претендовала на это здание ещё до революции. Однако в 1911 году суд отказал ей в праве владения.

Чиновники предложили спортшколе переехать в помещение на Сиреневом бульваре. Родители уверены, что оно не подходит для тренировок.