Российский военный корабль опасно сблизился с американским эсминцем в Аравийском море, — передает телеканал CNN со ссылкой на ВМС США. Он проигнорировал предупреждение о возможном столкновении. В определенный момент расстояние между кораблями составляло около 50 метров.

Такое поведение американские военные сочли небезопасным и провокационным. Корабль изменил курс лишь после того, как эсминец подал сигнал об опасности столкновения.

Отмечается, что подобный инцидент произошел прошлым летом в Тихом океане. Тогда американскому судну пришлось совершить экстренный маневр, чтобы не врезаться в российский военный корабль.