Президент Абхазии Рауль Хаджимба проводит встречу с представителями оппозиции

Это происходит из-за массовых протестных акций в регионе.

Переговоры проходят при посредничестве Общественной палаты Абхазии. О том, что они начались, рассказал агентству ТАСС её секретарь Даниил Убирия. При этом он не уточнил, кто именно из представителей оппозиции присутствует на встрече.

Депутаты сейчас обсуждают с президентом возможный выход из кризиса, который начался в Абхазии вчера. Протестующие вышли на улицы столицы с требованием отставки Рауля Хаджимбы. Акция продолжалась несколько часов и закончилась тем, что её участники захватили здание администрации президента.

Люди считают, что необходимо признать незаконными результаты осенних выборов, на которых действующий глава правительства победил с отрывом только в два процента. По их словам, этот тур нельзя засчитывать, поскольку Хаджимба набрал меньше голосов, чем сумма результатов его оппонента Алхаса Квицинии и пункта «Против всех».

Рауль Хаджимба возглавляет Абхазию с 2014-го года.