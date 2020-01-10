Роскосмос через суд хочет взыскать с Центра имени Хруничева почти 13 миллиардов рублей

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы картотеки Арбитражного суда Москвы, заявление подали сегодня. Суть иска не раскрывается.

Прошлым летом с Центра в пользу Роскосмоса уже взыскали полтора миллиарда неустойки – тогда речь шла о срыве сроков по исполнению контракта на поставку четырех ракет «Протон-М» для запуска космических аппаратов.