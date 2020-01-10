РФ обязали выплатит украинским компаниям более 80 млн долларов в качестве компенсации убытков от присоединения Крыма

Россию обязали выплатит украинским компаниям более 80 миллионов долларов в качестве компенсации убытков от присоединения Крыма.

Такое решение принял Федеральный суд Швейцарии, не согласившийся с мнением адвокатов о том, что Женевский арбитраж не имеет компетенции для рассмотрения дела. Две российские апелляции были отклонены, — пишет «Коммерсантъ».

Украина считает полуостров временно оккупированной территорией. Большинство стран мира поддерживают позицию Киева.