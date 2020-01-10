США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента в ответ на требование главы правительства республики прислать делегацию для проработки соответствующего вопроса.

Американское внешнеполитическое ведомство отметило, что любая делегация, которую пошлют в Ирак, будет занята обсуждением того, как правильно разместить силы на Ближнем Востоке, а не как вывести их из региона. ОБ этом сообщает РИА «Новости».

Парламент Ирака проголосовал за вывод всех иностранных войск на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, которая последовала за убийством иранского генерала Касема Сулеймани в ходе американского авиаудара.