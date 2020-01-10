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18:30, 10 января 2020

Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в спринте на четвертом этапе Кубка мира

Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в спринте на четвертом этапе Кубка мира. Второе место в Оберхофе занял его соотечественник Эмильен Жаклен. Третье — немец Йоханнес Кюн.
Из россиян лучший результат показал Матвей Елисеев, который пришел четвертым. Завтра Кубок продолжится женской и мужской эстафетами.



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