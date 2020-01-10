Лишь каждый четвертый билет в российских кинотеатрах в прошлом году был продан на отечественный фильм

Об этом говорится на сайте Фонда кино. При этом суммарные сборы российского кинопроката составили чуть менее 55 с половиной миллиардов рублей или на 10% больше, чем в 2018-ом. На этом фоне сразу два отечественных фильма по итогам прошлого года смогли преодолеть отметку в 2 миллиарда рублей. Это исторический боевик «Т-34» и комедия «Холоп». В то же время, основной рост рынка дали голливудские кинокартины.

Не удивительно, что российская комедия «Холоп» стала столь популярной для наших граждан. Такое мнение высказал в нашем эфире кинопродюсер Сэм Клебанов. По его словам, этот фильм близок каждому россиянину вне зависимости от его интересов. Клебанов также заметил, что это кино будет понятно не только в России, но и в других странах.