Наталья Касперская покидает совет директоров банка «Открытие»

Ранее ее финансово-кредитное учреждение – «Нэклис-банк» было лишено лицензии.

Наталья Касперская объяснила, что ей «неудобно быть» членом совета директоров банка «Открытие» после того, как лицензии лишено финансово-кредитное учреждение, где она является бенефициаром. Нэклис-банк остался без собственных средств из-за доформирования резервов по ряду активов. Кроме того, ЦБ заподозрил его в проведение операций, которые имеют признаки вывода активов, нарушают нормативных актов Центробанка и федеральные законы. Наталья Касперская вошла в наблюдательный совет «Открытия» в июле 2018 года. В его состав сейчас включены шесть человек, в том числе председатель Ксения Юдаева.

Относительно ситуации с Нэклис-банком Наталья Касперская объяснила, что сама обратилась в ЦБ, поскольку положила довольно крупный депозит в финансово-кредитное учреждение, лишенное лицензии, несколько лет получала проценты, но потом банк не смог вернуть вклад и предложил конвертировать депозит в долю. В итоге Касперская направила руководству регулятора докладную записку, в которой попросила помочь разобраться с ситуацией в кредитном учреждении. Об этом предприниматель написала на своей странице в «Фейсбуке».

Наталья Касперская владеет группой компаний InfoWatch, предприниматель известна своей провластной позицией, в частности, она поддерживала ряд соответствующих законов. Предприниматель является бывшей женой сооснователя «Лаборатории Касперского» Евгения Касперского.

«Лаборатории Касперского» было запрещено получать американские госзаказы из-за подозрений в сотрудничестве с российскими спецслужбами.