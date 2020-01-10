Не менее семи человек, по данным Совета безопасности Абхазии, могли пострадать в результате столкновения в Сухуми

В то же время в Минздраве республики утверждают, что никто в результате беспорядков не получил травм. Президент Рауль Хаджимба и представитель оппозиции встретились этим вечером в Сухуми, — передает агентство «Интерфакс». Кроме того, в городе ждут заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева. Накануне группа протестующих захватила администрацию президента республики. Они потребовали отставки Хаджимбы. Весь день сегодня центр Сухуми был заполнен людьми, однако, открытых столкновений не происходило, — рассказал «Эху» главный редактор местной газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг. По словам Хашига, президент не намерен покидать свой пост, но готов к переговорам.

Администрация президента Абхазии уже называет происходящее попыткой государственного переворота. В этом, как сказали агентству «Интерфакс» представители республиканского руководства, участвовали граждане Украины, которые являются сторонниками сепаратистов в Донбассе. Абхазские власти добавили, что сейчас выясняют, каким образом представители ДНР оказались в республике.