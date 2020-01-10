Москва вновь обвиняет Польшу в попытке пересмотреть итоги Второй мировой войны

Это связано с резолюцией польского парламента, которую депутаты Сейма приняли накануне. Согласно документу, Советский Союз и нацистская Германия несут ответственность за начало Второй мировой.

Сама резолюция – это реакция Варшавы на обвинения со стороны президента России Владимира Путина, — рассказывает польский корреспондент «Эха» Вацлав Радзивинович.

Россия действительно несет ответственность за начало Второй мировой войны. Такое мнение в эфире «Эха» высказал историк Николай Сванидзе. По его словам, хоть фактически войну и развязала Германия, Россия сыграла большую роль в ее начале. Сванидзе добавил, что в 2005 году Владимир Путин придерживался заявлений съезда народных депутатов 1989 года, однако сейчас по непонятным причинам поменял свое мнение.