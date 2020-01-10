Из ФСБ, по некоторым данным, уволены сотрудники центрального аппарата, причастные к съемке стрельбы на Лубянке в прошлом месяце. Тогда житель Подмосковья убил двух силовиков, пятеро были ранены. Стрелка застрелили в ходе спецоперации.

Под увольнение попали сотрудники ФСБ, которые в здании снимали видео бойни у входа в приёмную спецслужбы и отправляли его в WhatsApp, а также те, кто передавал записи журналистам. Изданию znak.com источник в силовых структурах рассказал, что жёсткая мера последовала в отношении не рядовых сотрудников, «не каких-то майоров, а силовиков с хорошими должностями».

Данные о количестве уволенных разнятся. Если znak сообщает о пяти сотрудниках ФСБ, то РБК о 16-ти. Все они по неподтверждённым данным работали в управлении «П» службы экономической безопасности – там борются с коррупцией на стратегически важных предприятиях промышленности. Увольнение сотрудников, которые снимали видео стрельбы на Большой Лубянке, изданию Медуза подтвердили два источника в спецслужбе. Ещё один собеседник, близкий к силовому ведомству, рассказал, что из-за серьёзного инцидента силовиков отстранили от службы. Затем они написали рапорты из-за претензий комиссии, созданной приказом директора ФСБ Александра Бортникова для внутренней проверки. Силовики вызвали недовольство тем, что должны были отключить свои смартфоны на входе в здание службы безопасности, пояснил собеседник Медузы.

Напомним, стрельба в центре Москвы у здания ФСБ произошла вечером 19 декабря. Житель подмосковного Подольска Евгений Манюров из карабина Сайга убил двух сотрудников спецслужбы, ещё пятеро пострадали. В этот момент президент Путин и глава ФСБ были на праздничном концерте в Кремле. Стрелка убили, на это ушёл целый час. По этому поводу в ФСБ, по некоторым данным, тоже проводят внутреннее расследование, выясняют почему операция заняла столько времени. При этом в ведомстве до сих пор не комментировали нападение, хотя прошёл почти месяц. Нет никакой официальной информации о расследовании случившегося. О мотивах стрелка также ничего неизвестно.

Издание Baza после инцидента сообщала, что при обыске дома у Манюрова изъяли несколько винтовок, другое оружие и патроны. Его мать рассказала, что её сын «ненавидел кгбшников», а перед выходом из дома уверял, что едет на соревнования по стрельбе.