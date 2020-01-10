Марш в защиту политзаключенных хотят провести в Москве родственники обвиняемых и осужденных по политическим делам. Они уже подали уведомление в мэрию. Акция планируется 25 января, — рассказала «Эху» мать обвиняемого по так называемому «пензенскому делу» Светлана Пчелинцева. Она сказала, что если мэрия не одобрит заявку, они собираются выйти на одиночные пикеты.