Тверской суд столицы вынес сегодня очередное решение о многотысячном штрафе «Международного Мемориала»

Судья Анатолий Беляков посчитал, что за публикацией во ВКонтакте без дополнительной отметки о внесении правозащитной организации в реестр НКО-иноагентов должно последовать новое наказание в виде денежного штрафа в размере 300 тысяч рублей.

С опозданием в два часа от назначенного времени в суде рассматривался уже 22 по счету протокол из тех, что были составлены в отношении «Мемориала» и связанных с ним организаций. Общая сумма всех штрафов в их адрес на данный момент достигла 4,5 миллионов рублей. Всякий раз основанием для наказания становилось то, что, с точки зрения Роскомнадзора, не была дана маркировка «иностранный агент». На сей раз речь шла о репосте в социальную сеть одной из публикации правозащитного проекта, посвященного 1968-му году. На отсутствие пометки об иностранном агенте обратили внимание представители УФСБ по Ингушетии. Председатель правления «Международного Мемориала» Ян Рачинский связал это с местью силовиков за внимание сотрудников общественной организации к ситуации в республике.

Что касается маркировки поста во ВКонтакте, там – как указывали представители правозащитной структуры – был размещён логотип, указывающий на принадлежность публикации «Мемориалу». Этот аргумент, как и десятки раз до этого, услышан не был. Юрист правозащитного центра «Мемориал» Тамила Иманова настаивала на том, что в действиях организации нет состава правонарушения и просила ограничиться устным замечанием. После решения она рассказала о намерении оспорить все вынесенные и будущие штрафы, а в последующем дойти и до Страсбургского суда с требованием о компенсации.

Еще 14 публикаций, размещенных в блоге на сайте «Эхо Москвы», стали предметом отдельного рассмотрений. Впрочем, представителей «Роскомнадзора» интересовала не содержательная часть, а всё то же отсутствие пометы об «НКО, выполняющей функцию иностранного агента». По законодательству о СМИ такая необходимость не предписана, а сами публикации были взяты с официальных ресурсов «Мемориала», где маркировка указана на каждой странице, в отдельном колонтитуле. Судья посчитал, что для прояснения данного вопроса необходимо очное присутствие главного редактора сайта «Эха». Письменного пояснения, предоставленного редакцией сайта радиостанции заблаговременно, оказалось недостаточно. В итоге рассмотрение протокола по этому пункту было отложено на 25 февраля.

Тем временем, Минюст планирует вновь оштрафовать ФБК за несоблюдение закона об иноагентах. Соответствующие уведомления получил директор Фонда Иван Жданов. Это похоже на часть государственной атаки на оппозиционные организации. Такое мнение «Эху» высказал глава московского штаба Алексея Навального Олег Степанов. Кампания против ФБК обречена на провал, считает Степанов. Фонд обратился к общественности с просьбой о финансовой помощи.