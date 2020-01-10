Место крушения самолета «Украинских авиалиний» под Тегераном, по некоторым данным, уже полностью зачищено

Сейчас туда может попасть любой желающий.

Чтобы увести почти все обломки Boeing 737 иранским властям понадобилось менее сорока восьми часов, — пишет корреспондент американского телеканала CBS Элизабет Палмер. Она отметила, что сейчас место крушения никак не охраняется, и по нему ходят сборщики мусора, которые ищут последние части самолета. По её словам, собранные улики отвезли в некую специальную зону, где сейчас их изучают украинские следователи.

При этом, сегодня к делу присоединились также и специалисты из других стран. В Иране уже ожидают десятерых экспертов из Канады. Вчера её премьер-министр Джастин Трюдо объявил о том, что самолет был сбит. Американский телеканал CNN в свою очередь со ссылкой на разведку США сообщает, что по боингу выпустили две ракеты, а перед катастрофой самолет был захвачен системой наведения иранских военных.

В Тегеране это полностью отрицают. Глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что для версии с ракетной атакой нет никаких оснований, а к трагедии привело возгорание двигателя. Также представители иранских властей неоднократно утверждали, что в стране проведут полноценное расследование произошедшего. Они заверяют, что данные с черных ящиков расшифруют в течение двух месяцев.

Самолет «Украинских авиалиний» летел из Тегерана в Киев. В среду утром он упал почти сразу после вылета из иранской столицы. На борту было 176 человек.

В свою очередь, корреспондент агентства ТАСС Никита Смагин сказал «Эху», что, по его данным, место крушения оцеплено и попасть туда невозможно. Он уточнил, что сам там не был. Смагин также добавил, что у Ирана нет возможности самостоятельно расшифровать данные с черных ящиков.

Никита Смагин добавил, что, несмотря на это, Иран попробует сначала самостоятельно расшифровать данные.

США предложили Украине помощь в расследовании авиакатастрофы. Об этом украинскому президенту Владимиру Зеленскому сказал американский госсекретарь Майк Помпео. По словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, Вашингтон также предоставил важную информацию по этому делу. В Москве считают, что нет никаких оснований обвинять Иран в гибели украинского лайнера. Об этом сказал замглавы МИД России Сергей Рябков.

Руководитель центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров уверен, что власти исламской республики проведут независимое и открытое расследование. Тегеран, по словам Сафарова, заинтересован в том, чтобы результаты вызвали доверие у мировой общественности. Сафаров добавил, что главной задачей Штатов в нынешней политической ситуации является очернение Ирана.

Авиакомпания Lufthansa отменила все рейсы своих самолетов в Тегеран. Полеты приостановлены до 20 января включительно. В компании объяснили это мерами предосторожности. Сообщается, что несколько часов назад один из самолетов Lufthansa, который летел в столицу Ирана, развернулся в небе над Румынией. В то же время, российский перевозчик «Аэрофлот» пока не отменяет полеты в небе над Ираном, несмотря на то, что еще в среду «Росавиация» выпустила рекомендации авиакомпании изменить маршрут.