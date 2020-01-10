Самолет российской авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в аэропорту турецкой Антальи

По данным местного сайта Airporthaber, отслеживающего деятельность гражданской авиации, экипаж запросил экстренную посадку из-за задымления на борту. Когда лайнер садился, стойка шасси от удара деформировала фюзеляж. Судя по фотографиям, опубликованным в твиттере, она сделала в обшивке сквозную дыру, которую видно из салона. При ударе была пробита покрышка.

Сообщается, что на борту во время инцидента пассажиров не было. Никто из членов экипажа не пострадал. Сама Nordwind назвала причиной жесткой посадкой «сдвиг ветра».