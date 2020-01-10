Родственники обвиняемых и осужденных по политическим делам планируют провести шествие в Москве

Соответствующую заявку на проведение мероприятия подало движение «Матери против политических репрессий». Как рассказала Эху заявитель, участница движения, мать обвиняемого по делу «Сети» (группировка запрещена на территории России) Светлана Пчелинцева, это уже не первая попытка провести шествие в столице.

Предварительно шествие запланировано на 25 января. Если же мэрия не одобрит заявку на проведение, Светлана Пчелинцева намерена выйти на одиночный пикет. По ее словам, и другие матери могут поддержать ее инициативу, но несанкционированные акции «Матери» проводить не будут