Служивший в Сирии генерал Сергей Чварков получил условный срок по делу о хищении

Соответствующее решение вынес Второй Западный военный суд – сообщает «Интерфакс». Обвинение просило приговорить офицера к 4,5 годам колонии и назначить штраф, но и денежного наказания Чварков избежал. Его адвокаты утверждают, что их подзащитный к делу не причастен.

Об уголовном деле о мошенничестве в отношении генерала стало известно позапрошлой осенью. Как считает следствие в рамках государственного контракта так называемым «мертвым душам» выплатили порядка 6 миллионов рублей.

Чварков был главой координационного центра по примирению враждующих сторон и награжден орденом «За военные заслуги».