Директор World of Tanks Вячеслав Макаров собирается основать политическую партию для участия в выборах в Госдуму

Директор по продукту игры World of Tanks Вячеслав Макаров собирается основать политическую партию для участия в выборах в Госдуму. Об этом он рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». По его словам, предварительное название партии – «Партия прямой демократии», которая примет участие в выборах депутатов Госдумы России в 2021 году.

Как отметил В.Макаров, планируется проведения внутрипартийных голосований с помощью мобильного приложения. «Здесь история скорее про технологию, чем про политические взгляды. Современные технологии позволяют спросить избирателя по любому вопросу примерно в отдельно взятый момент времени. Условно говоря, делаем приложение, авторизирующееся через Госуслуги, и проводим референдумы хоть каждый день. Но при решении больших политических вопросов этого никто делать не хочет. Зачем кому-то ломать то, в чем комфортно всем находиться? И как это можно поменять? Я считаю, что это можно поменять личным примером», — рассказал он.

По словам В.Макарова, в партию будут привлечены сотрудники российских региональных IT-компаний.

«В оргкомитет партии войдут директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, заместитель руководителя юридической службы «Яндекс.Деньги» Борис Чигидин, гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов и экс-продюсер «Живого журнала» Тимофей Шевяков», — сказал он.

По мнению директора, партия может быть нужна для продвижения электронного голосования, так как этот метод был протестирован в период выборов в Мосгордуму, но технология оказалась несовершенна и вызвала сомнения в честности итогов голосования.

Также В.Макаров добавил, что внутри компании World of Tanks мнения по вопросу создания новой партии разные – «кто-то поддерживает, кто-то не поддерживает, кто-то считает, что в это не нужно влезать, и даже ожидают от этой истории каких-то неприятностей».