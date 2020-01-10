Главной версией крушения рейса авиакомпании Bek Air в Алма-Ате считают обледенение самолета

Об этом со ссылкой на заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра сообщает «Интерфакс». В Межгосударственном авиационном комитете предполагают, что расследование трагедии может занять более года.

Лайнер Foker-100 разбился в конце декабря вскоре после вылета из аэропорта. Он потерял высоту и врезался в двухэтажное строящееся здание в жилом секторе. Из ста человек на борту 12 погибли. Как стало известно позже, разрешение на возведение дома районные власти выдали незаконно. Антикоррупционная служба начала досудебное расследование.