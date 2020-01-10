ФСБ уволила 16 человек, снимавших на видео стрельбу на Лубянке

Об этом РБК сообщил источник, близкий к спецслужбе. В свою очередь, собеседник сайта «Медуза» отметил, что сотрудников не уволили, а отстранили от службы, но они сами написали заявления после претензий комиссии, созданной для внутренней проверки. Формальным поводом, якобы стало то, что они воспользовались смартфонами на рабочем месте, хотя должны отключать их, заходя в здание.

Огонь у входа в приемную ФСБ на Лубянке в прошлом месяце открыл житель Подмосковного Подольска Евгений Манюров. Он был убит в перестрелке с силовиками. Также погибли два сотрудника ведомства, а еще пять человек получили ранения.