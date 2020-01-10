Тверской суд Москвы назначил новый штраф в отношении международного «Мемориала»

Наказание в размере 300 тысяч рублей было вынесено за нарушение закона об иностранных агентах. В частности, такая маркировка отсутствовала в группе организации во ВКонтакте.

Международный «Мемориал» обжалует решение в судах вышестоящей инстанции и будет добиваться компенсации в ЕСПЧ, сказала Эху юрист организации Тамила Иманова

В «Мемориале» настаивают, что все материалы имеют соответствующую маркировку. На данный момент общая сумма штрафов в адрес связанных с «Мемориалом» организаций составила 4,5 миллиона рублей.