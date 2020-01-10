Комплекс правительственных зданий в Абхазии взят под круглосуточную охрану

Как сообщает «Интерфакс», такое решение принял министр внутренних дел на фоне протестов, в ходе которых накануне демонстранты захватили администрацию президента. Они требовали отставки Рауля Хаджимбы и проведения повторных выборов. Секретарь Совета безопасности республики Мухаммед Килба говорил, что власти ведут переговоры о возвращении оружия, которым якобы завладели демонстранты.

Протестующие недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре прошлого года.