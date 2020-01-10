Первая мужская биатлонная гонка Кубка мира в этом году пройдет в немецком Оберхофе

Этот этап пропускает безусловный фаворит – норвежец Йоханнес Бе.

Предсказать победителя крайне сложно. Погода в Оберхофе переменчивая: мокрый снег и туман, и бежать будет непросто, равно как и стрелять. В отсутствии Бе шансы на победу появятся у многих. Прежде всего это французы – Симон Дестье и Эмильен Жаклен. Не стоит при этом забывать и о Мартене Фуркаде, который стартует 14 – после нашего Александра Логинова и перед Матвеем Елисеевым, который побежит вслед за ним. Кроме того, в Оберхофе всегда успешно выступают немецкие биатлонисты. Тенденцию в состоянии продолжат Бенедикт Доль или Арнд Пайфер. Что же до сборной России, то на Кубке Мира дебютирует чемпион мира среди юниоров Саид Халили. Этнический афганец – один из самых перспективных спортсменов, отлично выступил на осенних этапах Кубка IBU и получил право выступить в турнире рангом выше.

Накануне свою первую гонку на этапе Кубка провели биатлонистки. Однако лучший результат среди россиянок показала Светлана Миронова, которая заняла 19 место.