Московские полицейские задержали подозреваемых в избиении сына писателя-сатирика Михаила Жванецкого

Как рассказал источник агентства ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о двух студентах МГИМО. По данным следствия, они приехали в Россию из Казахстана. Нападение произошло несколько дней назад возле грузинского ресторана в столице. Злоумышленники избили Дмитрия Жванецкого, забрали у него часы и деньги. Материальный ущерб, по предварительным данным, составил 13 тысяч рублей.
2020-01-10T16:04:00+03:00
2020-01-10T16:07:20+03:00
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16:04, 10 января 2020
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