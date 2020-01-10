Московские полицейские задержали подозреваемых в избиении сына писателя-сатирика Михаила Жванецкого

Как рассказал источник агентства ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о двух студентах МГИМО. По данным следствия, они приехали в Россию из Казахстана. Нападение произошло несколько дней назад возле грузинского ресторана в столице. Злоумышленники избили Дмитрия Жванецкого, забрали у него часы и деньги. Материальный ущерб, по предварительным данным, составил 13 тысяч рублей.