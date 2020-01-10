Самая богатая женщина Африки, старшая дочь экс-президента Анголы стала, по данным португальских СМИ, россиянкой

Изабель душ Сантуш попыталась объяснить происхождение у неё российского паспорта.

Российское гражданство, по словам Изабель душ Сантуш, у неё было по праву рождения. Агентству ТАСС она сказала, что не восстанавливала российский паспорт в 2013-м году, поскольку он у неё был всегда. Мать самой богатой женщины Африки из Пензы. Позже она уехала учиться в Азербайджан, где и познакомилась с ангольским революционером Жозе Эдуардом душ Сантушем, он учился в Баку. Там же в 1973 у них родилась дочь Изабель. Спустя 6 лет Сантуш стал президентом Анголы, ему пришлось развестись с русской супругой и жениться на соотечественнице. Страной он руководил почти 40 лет. В последние годы президентства его старшая дочь возглавляла крупнейшую госнефтекомпанию Анголы Sonango и по данным СМИ заработала более двух миллиардов долларов. В 17-м году, уволившись с поста, она покинула страну и перебралась в Арабские Эмираты.

Если у Изабель душ Сантуш до этого и был наш паспорт, то только советский. После распада страны она должна была обменять его на российский. Об этом женщина ничего не говорит. Новые власти Анголы подозревают Изабель и ее мужа в коррупции и хищении более миллиарда долларов. Их счета в стране арестованы.

Получение российского гражданства, по мнению экспертов, может помочь старшей дочери экс-президента Анголы избежать туда экстрадиции, пишет Deutsche Welle. Россия, как известно, не выдает своих граждан по запросу других государств.