Самолет Boeing 737 MAX, по оценке работников самого производителя, «проектировали клоуны под руководством обезьян». Об этом говорится во внутренней переписке сотрудников, которую опубликовала сама компания. Ее руководители подчеркнули, что считают подобную переписку абсолютно неприемлемой. В одном из сообщений работники обсуждают, как добились смягчения требований американских властей к новому самолету. Ранее полеты этой модели были приостановлены после двух авиакатастроф. Согласно предварительным выводам, причиной стала ошибка в работе системы лайнеров.