Российский самолет совершил жесткую посадку в Анталье

Лайнер летел без пассажиров, экипаж не пострадал.

Инцидент произошел с самолетом A321 авиакомпании Nordwind. Лайнер летел в Турцию из Москвы. Командир воздушного судна запросил экстренную посадку из-за задымления на борту. При приземлении шасси пробило фюзеляж. В результате происшествия травм никто из находившихся на борту не получил. Однако у самолета есть технические повреждения. На кадрах видно, что шины спущены, стойка пробила корпус и выступает в салон рядом с кабиной пилотов. О происшествии сообщил турецкий портал Airporthaber, который отслеживает события в сфере гражданской авиации. Генконсульство России в Анталье подтвердило жёсткую посадку самолёта в местном аэропорту. По информации дипломатов, на борту лайнера авиакомпании Nordwind не было пассажиров.

Турецкие специалисты сейчас обследуют лайнер.