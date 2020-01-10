Z Архив новостей новости
5 2 6 205
15:31, 10 января 2020

Суд в Элисте оштрафовал двух участников акции против мэра города Дмитрия Трапезникова

Серия акция протеста прошли в городе за последние несколько месяцев. Жители Элисты требовали отстранить от должности Трапезникова как человека, который не связан с Калмыкией. В прошлом он был одни из руководителей самопровозглашенной ДНР. Суд признал Бадму Бюрчиева и Николая Гирляндикова виновными по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия. Им назначил, как пишет сайт «Кавказский узел», пять тысяч и три тысячи рублей штрафа.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Кусок эфира

Максим Шевченко: Генерал Сулеймани погиб героем в террористическом акте Пентагона А в Израиле призывы бомбить Иран звучат. Я смотрел израильских экспертов. Абсолютно террористические угрозы в отношении Ирана. Они описывают лидеров почти 100-миллионного государства с древнейшей культурой как какую-то шпану…

5 71 6 6496 09:56
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Уродливые гримасы рушащегося однополярного мира Союзничество с США только внешне выглядит как романтичное сотрудничество во имя ценностей, мира и демократии. На поверку, как только игра заходит не по американским правилам — тут и «сказке» совсем другой конец…

5 133 6 14245 06.01
Kиран, ирак, сша, политика, военные, конфликты, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Появился шанс разорвать замкнутый круг взаимного насилия Будем надеяться, что в Вашингтоне достанет сейчас здравого смысла сосредоточиться не на ракетной атаке, а на заявлении официального Тегерана: «тем самым пропорциональный ответ завершён»...

5 80 6 9247 08.01
Блоги

Николай Кофырин социолог

Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…

5 224 6 27636 05.01
Kобщество, фильмы, история, события
Голосование
Лично вы взяли бы деньги у Жириновского?
5 77 6 9935 07.01
Блоги

+ Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга Президент ранее говорил, что был там крещен…

5 143 6 19759 07.01
8читать ;смотреть
Kпутин, медведев, праздники, православие, видео, фото, события
Интервью Разворот

Мария Захарова гость: Мария Захарова директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД России

Иранский кризис После того как было совершено нападение, агрессивные действия в отношении американского посольства, можно было сразу принять заявление с осуждением. Почему-то Вашингтон придержал работу над этим документом…

5 82 6 11818 08.01
#слушать 24:22 8читать ;смотреть $скачать 5.6 МБ
Kполитика, иран, общество, мнения, видео, передачи
Голосование
Считаете ли вы, что причина крушения самолета техническая?
5 52 6 7594 08.01
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Толстый «тонкий троллинг» Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять бутылку крымского шампанского, которое ей в подарок на 50-летие прислало российское посольство в Таллинне…

5 88 6 13173 09.01
Новости

Иран на государственном уровне обвинили в причастности к крушению украинского самолета Это сделал премьер-министр Канады Джастин Трюдо…

5 38 6 5797
Новости

ABC: Американский спутник зафиксировал след двух иранских ракет перед гибелью украинского самолета близ Тегерана Источник телеканала утверждает, что обе ракеты приближались к лайнеру…

5 41 6 6659
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Сдвиги тектонических плит геополитики налицо Не оставляю подозрений, что для Трампа удар по Сулеймани казался поначалу прекрасным началом избирательной кампании 2020 года. Однако дальше «что-то пошло не так»...

5 41 6 6718 09.01
Kполитика, сша, иран, общество, мнения
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Об императоре, герцоге и многих других… Не хочет ли сейчас Трамп в преддверии президентских выборов затмить историю с импичментом и показать себя твердым борцом с терроризмом? Я историк, а не политолог и прогнозов не делаю, но фраза-де ла Мёрта что-то не выходит из головы…

5 61 6 10550 04.01
Kистория, франция, политика, иран, ирак, сша, трамп, военные, конфликты, мнения
Блоги

Константин Добрынин адвокат Pen&Paper

США не выше закона — они и есть закон Касем Сулеймани в личном качестве был включён в 4 санкционных списка США 11 октября 2011 года по основанию сразу 4(!) указов президентов США. То есть он представлял собой четырёхкратную масштабную прямую и явную угрозу для США…

5 191 6 33637 07:53
Kсша, иран, закон, политика, мнения
Блоги

Александр Шумилин востоковед, политолог

Сулеймани. Промежуточное послесловие Реакция в мире на ликвидацию иранского генерала побуждает переосмыслить некоторые понятия и термины… Законная военная акция — террористический акт, совершаемый кадровыми военными с использованием ресурсов одного государства…

5 157 6 30268 07.01
Kиран, военные, конфликты, сша, политика, мнения
Голосование
Радует ли вас выдвижение Владимира Рыжкова в ГД?
5 27 6 5535 08.01

Популярное за неделю

Новости

Самолет российской аэрокомпании NordWind совершил жесткую посадку в турецкой Анталье По предварительным данным, у лайнера повреждена одна из стоек шасси…

5 10 6 25799
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Больно России. Она же привыкла сиять, сверкать. Ее всегда называли жандармом Европы. А сейчас ее из жандармов разжаловали вообще в какую-то шпану…

5 31 6 91190 08.01
#слушать 50:45 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи
Голосование
Лично вы взяли бы деньги у Жириновского?
5 76 6 9991 07.01
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Забрать у бывших Ушел из власти Ельцин, стали трясти богачей его поры. Ушел Лужков – вдову Батурину в розыск. Уйдет Путин, начнут трясти… Такая у нас пищевая цепочка – идущие следом пожирают предыдущих…

5 371 6 240029 05.01
Kобщество, власть, мнения
Блоги

+ «Крепостные, холопы — давай, давай» «Крепостные, холопы — давай, давай» Владимир Жириновский раздавал деньги прохожим в центре Москвы…

5 215 6 209099 06.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8245340
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4330279

Сегодня в эфире