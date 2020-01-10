Суд в Элисте оштрафовал двух участников акции против мэра города Дмитрия Трапезникова

Серия акция протеста прошли в городе за последние несколько месяцев. Жители Элисты требовали отстранить от должности Трапезникова как человека, который не связан с Калмыкией. В прошлом он был одни из руководителей самопровозглашенной ДНР. Суд признал Бадму Бюрчиева и Николая Гирляндикова виновными по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия. Им назначил, как пишет сайт «Кавказский узел», пять тысяч и три тысячи рублей штрафа.