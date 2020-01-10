ЕСПЧ зарегистрировал жалобу по факту нападения на автобус с журналистами в Ингушетии

Инцидент произошел у границы республики с Чечней почти 4 года назад. Как рассказали в международной ассоциации Агора, в жалобе говорится о нарушениях трех статей Европейской конвенции по правам человека: запрет пыток, свобода выражения мнения, право на эффективное средство правовой защиты. В результате нападения пострадали российские и иностранные журналисты. СК возбудил уголовное дело. Злоумышленник и не найдены.
2020-01-10T15:31:00+03:00
2020-01-10T15:37:28+03:00
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15:31, 10 января 2020
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