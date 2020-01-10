Бывший глава координационного центра по примирению враждующих сторон в Сирии Чварков приговорен к 3 годам условно

Бывший глава координационного центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Чварков приговорен к трем годам условно. Генерал-лейтенанта признали виновным в мошенничестве с госконтрактом на сумму более 4 миллионов рублей. Следствие считает, что бывший замначальника Военной академии Генштаба похитил деньги, которые выделяли на зарплаты гражданским сотрудникам учебного заведения. Приговор вынес судья Окружного военного суда Константин Репета.
2020-01-10T15:30:00+03:00
2020-01-10T15:37:02+03:00
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15:30, 10 января 2020
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