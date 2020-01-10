Никто не пострадал при жесткой посадке российского самолета в Анталье, — утверждают в генконсульстве. На борту лайнеры Nordwind не было пассажиров, само воздушное судно получило технические повреждения. По предварительной информации, повреждена стойка шасси, помята нижняя часть самолета. Фюзеляж получил пробоины. О причинах жесткой посадки не сообщается.