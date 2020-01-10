Авиакомпания «ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти 2 миллиарда рублей

Это связано с плохим состоянием предоставленных в лизинг самолетов.

Авиакомпания «ИрАэро» готовит иск к «Гражданским самолетам Сухого». Причиной для обращения в суд стал тот факт, что у перевозчика из девяти лайнеров SSJ100 в рабочем состоянии находятся только пять. Из-за этого компания несет серьезные убытки, пишет сайт РБК. По его данным, в парке «ИрАэро», в частности, находится воздушное судно, которое изначально было передано производителем неисправным и простаивает в течение трех лет. Иск «Гражданские самолеты Сухого» уже получили. Ранее эта компания подала свой иск к «ИрАэро» на 941 миллион рублей. Суть изложенных в нем требований не раскрывается.



В 2017 году «ИрАэро» взяла в лизинг пять самолетов SSJ 100 специально для полетов по маршрутам стороннего заказчика. В октябре стало известно, что Государственная транспортная лизинговая компания хотела обанкротить «ИрАэро».

В последние время с лайнерами Superjet постоянно возникали технические проблемы. 5 мая в аэропорту Шереметьево потерпел крушение Sukhoi Superjet 100 — самолет загорелся при приземлении. Погиб 41 человек.

В декабре стало известно, что производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж.