Российский МИД обвинил польский Сейм в попытке пересмотреть итоги Второй мировой войны

На Смоленской площади ответили на резолюцию, которую накануне приняли депутаты польского парламента. В документе говорится, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны. Польша и государства Центральной и Восточной Европы стали первыми жертвами двух тоталитарных режимов. Ранее польские власти выражали недовольство высказываниями президента России Владимира Путина о роли Польши во Второй мировой войне, а также о действиях польского правительства в начале конфликта.