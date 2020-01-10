Российский МИД обвинил польский Сейм в попытке пересмотреть итоги Второй мировой войны

На Смоленской площади ответили на резолюцию, которую накануне приняли депутаты польского парламента. В документе говорится, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны. Польша и государства Центральной и Восточной Европы стали первыми жертвами двух тоталитарных режимов. Ранее польские власти выражали недовольство высказываниями президента России Владимира Путина о роли Польши во Второй мировой войне, а также о действиях польского правительства в начале конфликта.
2020-01-10T15:03:00+03:00
2020-01-10T15:06:25+03:00
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15:03, 10 января 2020
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