Самая богатая женщина Африк, по некоторым данным, получила российский паспорт

Дочь бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш уведомила торговый реестр Мальты о том, что у нее появилось гражданство Российской Федерации, — пишет португальская газета «Эшпресса». В интервью агентству ТАСС она сказала, что является россиянкой по рождению – ее мать родом из Пензы. В самой Анголе против душ Сантуш возбуждено уголовное дело о коррупции. Генеральная прокуратура страны считает, что ущерб от деятельности дочери экс-президента составляет 1 миллиард 360 миллионов долларов. Ее отец Жозе Эдуарду душ Сантуш правил Анголой с 1979-го по 2017-ый год.