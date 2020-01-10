В посольстве Ирана в Москве открыли книги соболезнования в память о погибших в авиакатастрофе и о генерале Сулеймани

В посольстве Ирана в Москве открыли книги соболезнования в память о погибших в авиакатастрофе и о генерале Касиме Сулеймани.

В диппредставительстве исламской республики поставили два стола. На них, помимо самих книг, стоят свечи, иранские флаги, цветы и фотографии. На одном — убитого генерала с перевязанной траурной лентой. На другой — изображение самолета в облаках. Периодически к ним по очереди подходят люди, чтобы оставить соболезнования. За последний час это сделали трое человек. От комментариев они все отказались.

Попасть сюда не трудно. На входе нужно показать паспорт и пройти через рамки металлоискателя. Сотрудники посольства говорят, что через час проход для всех желающих снова закроют, и в следующий раз прийти можно будет только в понедельник.



В самих книгах сейчас немного записей. Большинство из них на фарси, английском и арабском. В основном их оставляют дипломатические представители других стран